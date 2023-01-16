康舒(6282)車用電子及新能源領域佈局成果開始顯現，康舒董事長許介立表示，今年美國汽車客戶對我們需求提升，且日本客戶將於農曆年後開始量產，希望3年後車電佔公司營收比重達8%到10%，新能源事業今年也會有較大的轉型，我們將轉為輕資產管理，希望能在電源服務與電網管理上提供客戶很好的解決方案。

許介立表示，康舒自5年前開始投入太陽能案場開發，隨著全球對於地球暖化議題愈來愈重視，愈來愈多廠商希望採用綠能，2022年是康舒綠電元年，目前康舒已有5家合作廠商，包括：金融、紡織、電子及大樓管理服務業，太陽能發電案場累計量達148MW，由於我們已經很了解太陽能電廠運作，今年新能源事業會有較大的轉型，我們將轉為輕資產管理，不再用康舒本身去投資電廠，而是跟壽險業合作，轉到資金更便宜的平台，把案場放上平台，收管理財，從過去創能、儲能到綠能提供者，在電源服務與電網管理上提供很好的解決方案，雖然營收貢獻不會很快，但營業淨利會比較高；另外，我們亦評估佈局東南亞市場，與菲律賓、泰國及越南當地關係企業或發展綠電的廠商合作搶攻市場。

在車用電子方面，許介立表示，我們從2022年開始供貨美國客戶，但因整體供應鏈不足，量產數字未如客戶預期，隨著2023年元件短缺減少，客戶對我們的需求提升，日本客戶產品在2022年持續進行產品設計與改善，希望2023年農曆年開始量產。

許介立指出，汽車產業是大家都想進入的產業，但據我們的觀察，汽車產業對人才培育、製造環境等跟電腦產業有很大的差距，除康舒深耕的電源人才，我們亦希望透過成立新公司—康捷電動動力公司招攬車用電子領域人才，未來康舒EV(電動車)部門業務將轉到康捷，並尋求外來投資者，協助康捷公司發展，我們目標是3年後車用電子佔營收比重8%到10%。