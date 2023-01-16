服務北漂雲林遊子26年的日統客運今（16）日宣布4條國道路線全停駛，據了解，日統已資遣約80名員工，日統董事長林義風也向本報證實此事。

日統客運總公司在雲林，紅黃白車身是雲林人的經典記憶，4條國道路線分別是【7000】斗六－台北(西螺轉乘)、【7001】北港－台北（西螺轉乘）、【7002】四湖－台北（西螺轉乘）、【7005】中正大學－台北（西螺轉乘）等4條國道路線，以及【7011】斗六→六輕（7011A經環球科技大學）、【7012】西螺－麥寮等2條一般公路路線。本月13日官網已公告：【7005】民雄-台北國道客運路線將從1月16日起由統聯客運接續服務。

日統客運長期服務雲林縣及偏鄉地區，不過2015年高鐵雲林站營運後，流失不少年輕客群，而老年人客群又享有半價優惠，差額得由日統自行吸收，導致日統「只要開門1天就虧損10萬元」。2017年日統曾一度表示隔年將停售敬老票，公路總局和地方政府溝通之後才打住。不料2018年又因營運困難， 以1億3千萬元賣掉了雲林斗六的總站大樓。

日統客運宣布停駛四條國道客運。（圖／翻攝自日統官網）

2021年11月日統發文給公路總局，表示4條國道客運路線從隔年2月4日營運期程到期後不再續營，2條公路客運路線預計2024年到期後也不續營；雖然之後和公路總局協調，日統答應不會停駛，但相關問題已經存在多年，一直沒有解套。

上個月日統再度無預警宣布，林口站要撤站，而且也減少往返北上的班次，讓不少民眾直呼不便，不過日統也表示大環境不景氣，撤站是不得已。

林義風之前受訪時曾表示，一直以來都是用世界最好、最環保的車，建立最安全旅運模式，但規劃購車案時卻卡在交通部的法規，面臨投資障礙。此外，國道客運優惠票差額等問題已經存在好多年，卻一直沒有解套。

不過林義風今日一早接到本報記者電話，低調表示都已經是過去式，不想多談，目前好好送走員工是最重要的事。