特殊學名藥廠美時(1795)今(16)日宣布旗下癌症用藥Nintedanib學名藥證申請已得到美國FDA的「暫定審查核可」(Tentative Approval)，該藥品為百靈佳殷格翰OFEV的學名藥。美時將在正式取得藥證後進行上市活動。

美時製藥總經理Petar Vazharov表示，Nintedanib取得美國FDA的暫定審查核可通知，讓美時的肺癌用藥產品線新添生力軍。繼2022年Lenalidomide在美國國成功上市後，我們不斷地尋求更多、更好的機會，以增加美時整體在美國藥品市場的競爭力。此次Nintedanib取得美國FDA的暫定審查核可，不僅展現了美時在口服癌症用藥市場愈見精進的實力，並為了提供全球患者可負擔的癌症藥品持續努力。

據IQVIA的統計數據，2021年度OFEV在美國之銷售金額約為18億美元。