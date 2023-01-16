外媒報導，在2024年新版Apple Watch Ultra採用microLED螢幕後，蘋果所有產品線將陸續引進此款高效率、低功耗的顯示器。

這幾年來，蘋果一直都在開發microLED顯示技術，預計最快在2024年底就會用在其新版的高階智慧錶Apple Watch Ultra上。之後，蘋果其他產品類別，包括iPhone手機、iPad平板和Mac電腦可能全都會引進microLED螢幕。

《彭博》科技記者、有「蘋果爆料大神」之稱的Mark Gurman在其Power On專欄中表示，自蘋果在2017年花了大約六年時間自行開發代號為「T159」的訂製化microLED顯示器後，這項技術即將在一個現有的產品上化為真實。

雖然今年1月初披露的一份供應鏈報告指出microLED顯示技術可能會在2025年「登陸」Apple Watch，但現在業界普遍認為2024年推出的新版Apple Watch Ultra會是第一個引進該技術的蘋果產品。

此前彭博社援引知情人士報導，為了減少對第三方供應商與合作夥伴的依賴，蘋果計畫最快自2024年起，開始在其iPhone和Apple Watch上採用自家量身訂製的顯示器，以推進採用更多自家設計生產之零組件的計畫。

該報導指出，蘋果可能會在2024年底，率先將自家量身打造的2.1吋Micro LED面板導入高階Apple Watch Ultra，這表示目前採用的OLED面板將被取代。

現在iPhone、iPad和Apple Watch均採用三星和樂金（LG）等合作夥伴供應的顯示器。倘真如彭博社報導，蘋果的行動裝置開始改而採用自家設計生產的螢幕，勢必對這些合作夥伴帶來巨大的打擊。除了三星和樂金之外，蘋果也從日本顯示器公司（Japan Display）、京東方和夏普（Sharp）等公司採購顯示器。

台灣廠認為，蘋果此舉有助於擴大Mirco LED市場規模，對台廠有利。法人肯定這有利於整體Micro LED市場發展，以及目前台灣的Micro LED陣營在良率和技術上皆勝過中國競爭者，但坦言能否成功打入蘋果供應鏈仍是未知數，現在蘋果引進Micro LED螢幕的計畫仍不明確，因此難以斷定全球Micro LED三大陣營誰才是真正的贏家。

Gurman最新預測指出，在2024年推出採用microLED螢幕的智慧錶之後，蘋果下一個升級螢幕的產品線會將是iPhone手機，然後是iPad平板，然後才是Mac系列電腦。最終，蘋果應該會讓所有主要產品類別都引進microLED顯示器。

不過，這整個計畫可能比預期耗時更久，或許需要長達10年時間才會輪到Mac電腦採用microLED，部分是因為該顯示技術的複雜性。Gurman表示，iPhone在採用OLED顯示器約六年後才輪到iPad，而在引進microLED技術的進程上也可能出現類似的滯後。