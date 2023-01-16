民眾黨主席柯文哲愛將、並獲新竹市長高虹安延攬擔任市政府行政處長的謝泊泓，遭週刊報導疑爆婚外情，對象是曾與他在黨部共事的林姓人妻黨工，甚至被週刊直擊，兩人在大街上牽手熱吻、至市府提供給首長的職務宿舍過夜，謝泊泓昨晚已提出辭呈。

《鏡週刊》今報導，直擊謝與林女不只一次在大街上牽手熱吻，甚至還帶她回職務宿舍過夜；報導稱該已婚黨工曾任模特兒，以前小有名氣，還上過時尚雜誌，但２人各有家庭，此行為讓知情黨工議論紛紛。

謝泊泓今天早上9點發出聲明表示，關於週刊報導內容，犯錯就是犯錯，本人沒有更多回應與說法。得知訊息後，本人已第一時間向市長及主席說明，並向市長提出辭呈。對於受影響的家人、友人及同事，以及造成長官的困擾，本人感到無比抱歉。

市府則表示，15日晚間，市長高虹安即接獲謝泊泓處長辭職信，市長已准辭，竹市府有代理機制，行政處長職務暫由行政處副處長代理。

市府發言人施淑婷指出，市政不會落勾，市長就職前亦有其他面試人選，會盡快安排行政處長接任者，市長室也有對接行政處各科室的管道，請市民朋友放心。