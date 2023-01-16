一名人妻結婚兩年後突被在夜市擺攤的丈夫冷暴力，後來她無意間發現老公和夜市攤位聘請的大學工讀生鹹濕訊息，憤而向兩人求償60萬。高雄地院審理，認為兩人已侵害配偶權，應連帶賠償30萬元，全案可上訴。

小美（化名）與阿宏（化名）2019年11月間結婚，2人婚後育有一子。阿宏因為在夜市擺攤，而聘請越南籍女大生凡凡（化名）打工，2021年12月起阿宏突與小美冷戰，且拒絕溝通，直到2022年3月小美才發現阿宏和凡凡兩人親密對話，得知丈夫出軌氣得提告向兩人求償60萬。

法官查看阿宏和凡凡的訊息，凡凡曾傳訊說「我也喜歡make love」、「但是現在我不太適合幫你那個」、「但是哥哥還沒divorce（離婚）對凡凡不好啊」、「你太大了我受不了」、「好用啦不要擔心」、「但是我覺得下次我們要用保險套這樣比較安全」、「誰讓哥哥做愛很多次？」等語；阿宏也多次親暱回覆「還是告訴她~凡凡是我以後的老婆」、「那換我吃凡凡」、「我怕我的凡凡壞掉我還要用很久的」。

阿宏辯稱自己和凡凡性格外向、奔放，聊天時經常使用輕佻、辛辣詞彙或偶而出現幽默玩笑，並沒有交往，然法官勘驗2人對話「我覺得下次我們要用保險套這樣比較安全」、「我還在唸書不要很早有小孩」、「但是哥哥還沒divorce（離婚）對凡凡不好啊」從對話中可見2人有交往關係，且凡凡也知道阿宏是人夫。

法官審酌人夫夜市擺攤月薪約4萬元至5萬元，而凡凡是大學生，兩人依侵害配偶權，要連帶賠小美30萬元，全案可上訴。