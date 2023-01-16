據中方外交部官網消息，當地時間2023年1月15日，外交部長秦剛在開羅同阿盟（阿拉伯國家聯盟 League of Arab States）祕書長蓋特舉行會談。秦剛呼籲雙方加強中阿合作論壇機制建設，助力合作提質升級。

秦剛表示，上個月，首屆中阿峰會成功舉辦，取得豐碩成果。雙方一致同意全力構建面向新時代的中阿命運共同體，為新時代中阿關係發展指路定向，具有里程碑意義。中方願同阿方一道，秉持中阿友好精神，落實好峰會成果，加快推進「八大共同行動」，更好造福中阿雙方人民。雙方要加強中阿合作論壇機制建設，助力合作提質升級。

秦剛表示，中阿都是發展中國家，有著廣泛共同利益。中方贊賞阿方堅持一中原則，支持中方的正當主張，中方同樣堅定支持阿拉伯國家團結協作解決地區安全問題，支持阿拉伯人民獨立自主探索自身發展道路，支持阿盟為推動中東地區和平穩定發揮更大作用，願同阿盟加強團結合作，共同維護發展中國家的正當權益，捍衛國際公平正義。

蓋特表示，首屆中阿峰會取得圓滿成功，阿盟贊賞中方有力高效將峰會共識付諸行動，願加強溝通對接，逐一落實「八大共同行動」。阿中在加強文明交流互鑒、反對外部干涉、維護公平正義等諸多領域有著共同語言，感謝中方長期以來在國際上主持公道，支持阿拉伯國家發展和阿盟團結，並為阿方成功抗疫提供寶貴幫助，期待進一步深化阿中各領域合作，促進地區和平穩定發展。阿方歡迎更多中國大陸公民赴埃及和阿拉伯國家旅遊、開展經貿合作。