李千娜從《超級星光大道》比賽出道，是歌壇罕見的國台語雙開的歌手，在戲劇方面，也獲得金馬、金鐘獎肯定。時常透過社群平台分享生活的她，日前分享了一段運動影片，讓粉絲驚嘆她的努力，才能維持苗條火辣的身材。

李千娜日前在IG上分享運動短片，只見她穿著運動小背心，搭配緊身運動褲，跟著健身教練一起做徒手運動，收緊腹肌在往上跳，手臂線條相當結實，做完一系列動作後，她全身香汗淋漓，粉絲們紛紛驚嘆女神身材得來不易，要靠著長時間的努力與毅力，才能將身材維持在最完美的狀態。

李千娜的高強度運動訓練，令人驚嘆。(圖/李千娜 IG)

今年38歲的李千娜，長年保持仙女體態，22吋的沙漏腰更是驚人，完全看不出來她已經是二寶媽，但她時常透過多種運動，像是瑜珈、芭蕾、游泳、跳舞，在社群平台上，常常能看見李千娜分享的運動紀錄。

此外，她也不吝嗇展現自己的好身材，李千娜近期尺度越來越大膽，先前穿泳衣大露美尻，這回又僅以報紙裹身，若隱若現的透視感讓不少粉絲看到直呼：「太美了啦」、「這系列都好美唷」、「那能長期訂閱這份報紙嗎？」。