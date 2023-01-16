凱格爾運動，抬起臀部至頂點約5秒，之後再回至原點約5秒。（阮綜合醫院提供／楊舒婷高雄傳真）

61歲的周姓婦人平時夜裡會起來上廁所3至4次，但周婦也沒放在心上，沒想到某次打麻將時胡了一手好牌，竟當場開心到尿出來，讓場面頓時陷入尷尬。周婦尋求婦科、泌尿科、大腸外科、身心科和神經內科都不見解尿障礙的狀況好轉，直到經過阮綜合醫院的「排尿障礙門診」診察後，才發現周婦有膀胱過動、併骨盆底肌肉鬆弛的狀況，經過治療已漸漸改善。

周婦已停經數年並有慢性便秘情況，2年來睡到一半都得起來解尿，睡眠品質也大受影響，但周婦並沒有把狀況放在心上，直到某次打麻將時，胡牌後開心大笑，尿液也隨之流出，周婦才意識到病況嚴重，於是開始到處求診。

周婦尋求婦科、泌尿科、大腸外科、身心科和神經內科都解決不了解尿障礙的病情，於是友人向周婦推薦阮綜合醫院的排尿障礙門診，醫師洪士雅經過檢查後，診斷為周婦為膀胱過動、併骨盆底肌肉鬆弛，經口服藥物及骨盆底電刺激治療，並指導做「凱格爾運動」，周婦解尿障礙才逐漸好轉，胡牌也能爽到大笑了。

但解尿障礙的病況有許多種，成因也相當複雜，另名28歲外送員近年來小便無力，也排尿不乾淨，一天跑至少要跑11次廁所，還刻意壓低喝水次數，減少排尿；且若有旁人在場，他就無法順利排尿。

經過洪士雅檢查後，研判外送員是尿道外括約肌放鬆不良，加上長時間騎車壓迫胯下，導致攝護腺慢性發炎，除了給予口服藥物及骨盆底電刺激治療，醫師也建議減少接單，症狀已緩解改善。而他在特定情境下的解尿困難，研判是幼年時期沒被適當訓練導致，且容易焦慮緊張者通常有類似情形。

醫師洪士雅表示，解尿障礙情況相當多種，成因不一定源自單一疾病，成因之間會互相影響，上述2位病例的頻尿、漏尿、排尿困難等解尿障礙，是膀胱過動、骨盆底肌鬆弛，尿道外括約肌放鬆不良，攝護腺內括約肌無法放鬆，以及情緒緊張焦慮所交疊影響，除了詳問病史，更需要驗血、驗尿、X光並配合尿路動力學儀器檢查鑑別與觀察發病程。

洪士雅說明，通常一般人認為老化後，自然會漏尿、尿失禁，都屬於正常現象，所以選擇隱忍、民俗療法，或乾脆不會友也不出門；但是「解尿障礙」的治療，除了手術、口服藥物，還能藉由至少做3個月以上的訓練自主性收縮肛門肌與尿道肌的凱格爾運動，來強化骨盆底肌肉群、加強控尿能力，因此有解尿障礙的病友建議就醫查看症狀，並及早發現問題。