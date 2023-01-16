天空之夢摩天輪有專屬兔兔的主題車廂，車廂內外充滿著兔兔的貼圖佈置還有抱枕等。（麗寶樂園渡假區提供）

熊大的麗寶小鎮 LINE FRIENDS熊大兔兔開運又祈福。（麗寶樂園渡假區提供）

今年是超卡哇伊的農曆兔年，麗寶樂園渡假區除應景過年節慶裝飾外，還有萌兔大集合！麗寶樂園指出，在全新開幕探索世界裡的「熊大的麗寶小鎮」、麗寶福容大飯店主題房、天空之夢摩天輪主題車廂都有位熱情與活力四射、朝氣勃勃的兔年神秘嘉賓- LINE FRIENDS明星「兔兔」駐點出沒，於麗寶各角落要跟大家一起渡過愉悅、幸福的春節假期。

麗寶樂園渡假區說，萌兔大集合，超萌兔兔們來報到！該渡假區與國際IP「LINE FRIENDS」合作，在渡假區各場域麗寶福容大飯店、天空之夢摩天輪、探索世界都有「LINE FRIENDS」相關設施。今年麗寶福容大飯店8款以熊大、兔兔為主軸的主題房搶翻天，尤其指定要入住「航海冒險」及「閃亮星空」這兩間主題房的旅客更是比平常多出一倍，大家都想跟熊大、兔兔一起進入甜美的夢鄉。

天空之夢摩天輪也有專屬兔兔的主題車廂，車廂內外充滿著兔兔的貼圖佈置還有抱枕、打卡手舉牌、周邊小物，可以讓您在高空與兔兔來場浪漫的約會。全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」更是兔年走春超夯景點之一，多達700坪的互動數位體驗裝置，從小鎮內到外都有著巨型的「LINE FRIENDS」角色公仔，不管從哪個角度拍，都超好拍、超吸晴。

麗寶樂園渡假區指出，小鎮內還有「Food Court美食區」、「PLAY LINE FRIENDS官方商店」，讓遊客可以一次收集到許多美味可口的熊大、兔兔限定美食及療癒周邊小物、伴手禮。春節期間1／20－1／29日麗寶樂園渡假區12歲以下只要99元，加價100元還能再玩「熊大的麗寶小鎮」，不用200元就能同時享受雙樂園的超值遊玩旅程。

麗寶樂園渡假區表示，全台獨家！夜間萌兔秀就在麗寶OUTLET MALL二期科莫湖「光之躍兔」，每晚5時15分起到9時45分，每30分鐘就會上映猶如童話故事般繽紛夢幻的聲光饗宴，一隻隻可愛的小兔子來回跳躍的身影映在水波粼粼的湖面上，一閃一動彷彿數百隻兔子在湖面上嬉戲玩耍，是晚上搜集絕美萌兔的景點之一。

熊大的麗寶小鎮 LINE FRIENDS熊大兔兔開運又祈福。（麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園渡假區強調，農曆春節渡假區祭出相當多的獨家優惠活動！麗寶賽車主題旅店1／11日起推出春節快閃活動最低下殺五折起，麗寶樂園探索世界祭出12歲以下門票只要99元、「新年穿新衣秀吊牌」搭乘摩天輪最高現省500元以上再加送精美禮品；麗寶OUTLET MALL全館最低兩折起，還有迎新戳戳樂活動，就有機會獲得超過萬元的名牌眼鏡、包包等好禮。