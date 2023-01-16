尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）載有72人的客機昨（15）日墜毀，至今至少68人死亡，印度媒體報導其中一名罹難乘客在墜機前剛好在直播航程，畫面顯示男子開心地拍攝窗外美麗風景及艙內畫面，下一秒機身向左劇烈傾斜，艙內乘客尖叫聲四起，不一會兒機身就著火陷入火海，這名男子的微笑也成為他的最後身影。

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）客機15日墜毀，一名罹難乘客拍下墜機前機艙內最後一刻，客機突然劇烈左傾，乘客尖叫聲四起，接下來葬身火海。

尼泊爾雪人航空空難至今至少釀成68人死亡，其中機上有15名外國人，當中5人為印度公民，據《印度時報》（Times of India）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，5名印度人已經確定罹難，其中一名罹難者、35歲的酒商賈斯瓦爾（Sonu Jaiswal）在飛機失事前正巧在臉書直播拍攝航程。

畫面顯示，賈斯瓦爾原本在自拍，他看著鏡頭露出微笑，接著將鏡頭轉向窗外的田園風貌及民宅屋頂，此時耳邊可以聽見他的朋友開心地說「很好玩」。賈斯瓦爾接著將鏡頭轉向機艙內，原本乘客們相當平靜，下一秒機身劇烈向左傾斜，鏡頭也東倒西歪，機艙內乘客的尖叫聲四起，影片中也可聽見巨大碰撞噪音，5秒內客機就陷入火海，此時已經聽不見任何乘客的聲音，不過影片仍繼續直播約35秒才結束，最後的畫面除了熊熊烈焰外，還出現了樹枝、樹叢，顯示當時客機已經墜毀。

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）客機15日墜毀，一名罹難乘客在失事前正巧在直播，捕捉到飛機瞬間傾斜、乘客驚慌尖叫、陷入火海的畫面。影片為網友分享的直播畫面。

目前尚不清楚為何飛機上可以使用手機直播，新德里電視台（NDTV）也指出尚無法證實影片的真實性，不過《印度時報》引述賈斯瓦爾的家人證實，賈斯瓦爾坐上前往尼泊爾第二大城波卡拉（Pokhara）的飛機後在臉書直播航程，「直播顯示賈斯瓦爾和朋友們原本相當開心，不過在直播結束前火焰突然竄出。」

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）失事現場。（圖／路透社）

印度官員證實賈斯瓦爾及3名同行友人不幸罹難。他們一行四人13日抵達尼泊爾首都加德滿都朝拜帕須帕提拿神廟（Pashupatinath Temple），15日搭乘雪人航空客機前往波卡拉挑戰滑翔傘運動，不料直播中的微笑成為最後身影。

尼泊爾雪人航空（Yeti Airlines）編號9N-ANC客機15日失事前劇烈搖晃。

雪人航空編號9N-ANC客機昨日上午10時33分自加德滿都起飛飛往波卡拉，在起飛20分鐘、即將降落前墜機，墜毀在一處河谷，機上一共載有72人，包括68名乘客、4名機組員，其中有15名外國人，目前尼泊爾官方已經找到68具遺體，仍持續搜索另外4人下落。