如何看待大陸調整疫情防控政策對全球經濟的意義？德國安聯集團首席經濟學家盧多維克·敘布朗日前在領銜的一份研究報告中指出，這將為2023年全球整體經濟增長帶來積極正面的影響。法國外貿銀行（Natixis）亞太區首席經濟學家艾西亞·加西亞·埃雷羅也表示，這將有望給全球經濟帶來曙光。

敘布朗說「這對世界其他國家是一個好消息」，他在報告中指出，大陸優化調整疫情防控政策對世界各國而言，不僅意味著大陸消費者將再度光顧這些國家，也將有助於進一步緩解全球供應鏈與通膨壓力。

安聯集團報告中分析，儘管大陸調整疫情防控政策初期，在需求端和供應鏈方面將承受一些壓力，但這些壓力是可控的。隨著抗疫平穩轉段，大陸經濟在適應變化後，將有望令世界各國從中獲益。其中包含大陸從1月8日起放寬出入境政策，將使得陸客今年重新踏上出境旅遊之路。

根據中新網引述艾西亞指出，在全球經濟面臨艱難時刻之際，尋找解決之道的人們都將目光投向了亞洲，並期待大陸能像2008年時那樣，再次帶動世界經濟走出泥淖。她認為大陸調整防疫政策無疑受到外國投資者、外國駐華人員和各國遊客歡迎的一項決定，預計從2月起，大陸經濟將迅速迎來復甦。