近百名消防人員出動救災。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音工業區台光電子材料公司桃園觀音廠昨晚9時許發生火警，現場機台燃燒，濃煙夾帶臭味不停竄出，火勢又快又猛，消防人員出動近百人趕赴現場，布水線灌救，直到今早才順利撲滅火勢，所幸這起事故沒造成民眾傷亡，詳細起火原因仍待火調進一步釐清。

濃煙夾帶臭味竄出。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃消防第三大隊表示，15日晚間9時45分獲報觀音大同一路台光電子廠有火警，9時54分抵達現場，確認起火廠房是地上3層鐵皮結構建物，起火層位在1樓，燃燒機台與管線，且現場有存放丙酮、丁酮等危險易燃物品，立即切開鐵門布水線灌救。

桃消防共出動91名消防人員、5名義消與2名實習生，還有32輛消防車與2輛救護車到場救援，所幸沒有民眾受困或傷亡。只是火警發生當下，其他廠房還有員工正在作業，許多人擔心被波及，嚇得趕緊逃到外頭，甚至有人連無塵衣都沒脫，就衝出廠房。

消防人員於今凌晨0時7分控制火勢，一路持續處理殘火至今早7時45分，才順利撲滅火勢，救災將近10小時，但濃煙夾帶的臭味，已飄散至下風處，附近居民住家內的空氣清淨機都紛紛亮起紅色燈號。另針對外傳廠內是因貯存槽自燃爆炸才起火，現場救災人員也說，僅燃燒1樓機台與管線，沒有貯存槽爆炸情形，現場仍在後續處理中，確切起火原因仍待調查釐清。