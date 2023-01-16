據香港電台報導，香港新任中聯辦主任鄭雁雄說，會努力做好懂香港、愛香港、為香港好的工作，「在香港多講北京話，在北京多講香港話」，竭盡全力服務推動一國兩制，行穩致遠。

剛於星期六接任的鄭雁雄，今早在中聯辦外會見傳媒。報導稱，他引述大陸國家主席、中共中央總書記習近平稱，香港是大有可為、空間無限。鄭雁雄說，他個人的理解，是香港的天時地利人和，無與倫比，只要自己不亂、方向不搞錯，事業是大有可為，前景風光無限。

鄭雁雄表示，在特首李家超帶領下，社會各界共同努力下，香港在由治及興的新階段，不斷鞏固「治」的良好局面，不斷激發新的發展動能，將可再創新的輝煌，市民亦可迎來更加美好生活，他對此充滿信心，並表示雖然個人能力和水平是有限，但為中央盡職及香港服務則是無限的。

鄭雁雄還說，獲任命為中聯辦主任是中央根據實際需要作出的決定，是正常的新老交替，正常的工作安排，所謂人事有代謝。他表示，本身長期在廣東工作，近距離感受香港發展變化，來港工作兩年多，對香港的了解及情感也更深。

鄭雁雄表示，深知中聯辦的職責使命，會與中聯辦同事一起竭盡全力落實中央賦予的職責，更好傳遞中央對香港的關心，支持特首和特區政府依法施政，更好促進香港與大陸聯繫，更好的聯繫香港各界，更好的反映香港市民的心聲，全心全意服務一國兩制。