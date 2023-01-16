大甲鎮瀾宮媽祖廟香火鼎盛，春節期間人潮車流將同時湧向國道3號大甲交流道進入大甲市區。大甲警分局指出，春節假期恐造成甲后路段交通嚴重擁塞及回堵，警方特地加強宣導各項疏導管制措施及積極作為。

警方指出，一、春節期間相關疏導措施》為避免造成塞車的困擾，呼籲民眾進入大甲市區多搭乘大眾運輸公共交通工具：

（一）坐火車、拜媽祖、不塞車：交通部臺灣鐵路局於春節期間加開南北雙向往、來大甲區區間車班次，鼓勵民眾將車輛停放臨近車站（以南為臺中港、清水、沙鹿等站；以北為日南、苑裡、通宵等站），再搭乘區間車進入大甲站，下車沿蔣公路步行3－5分鐘即可到達鎮瀾宮。

（二）搭公車、來參香、免堵車：參香民眾請儘量搭乘公車，減少車流直接進入大甲市區，造成市區回堵。

（三）替代道路：

1、國道3號南下車輛請提前於苑裡交流道下，行駛省道台1線南下進入大甲區經國路，右轉新政路或大安港路，進入大甲體育場及其周邊道路停放；步行至鎮瀾宮約8分鐘（約0.8公里）。

2、國道3號北上及國道4號西行車輛請行經中港系統交流道後由國道4號清水端下匝道，轉台1線北上進入大甲區中山路，右轉義和三街或左轉重義一路及重義二路路邊停車；步行至鎮瀾宮約8分鐘（約0.8公里）。

二、大甲鎮瀾宮周邊管制措施》往年前往大甲鎮瀾宮參拜民眾約有5萬人，因此規劃行人徒步區管制汽車進入，以利民眾參拜，管制範圍有下：

（一）育德路以東、鎮政路以西、文武路以南、光明路以北、蔣公路段（中山路一段口至鎮政路口），禁止汽車進入。（管制時間1月22日至1月29日8－20時）

（二） 中山路一段－民生路以南，管制禁止汽車往南進入中山路一段，彈性管制禁止汽車往南進入中山路一段。（管制時間1月22日至1月29日10－20時）

（三）中山路一段－水源路以北、中山路一段－鎮瀾街以北、水源路－南陽街以北，禁止汽車進入（公車及接駁車除外）。（管制時間1月22日至1月29日12－18時）

三、建議停車地點》

（一）美人山營區免費停車場：位於致用高級中學前，步行至鎮瀾宮約15分鐘（1.2公里）。

（二）大甲火車站後方免費停車場：位於大甲火車站後方，可步行跨站天橋至前站，再步行至鎮瀾宮約6分鐘（0.6公里）。

（三）大甲體育場：位於經國路上，步行至鎮瀾宮約8分鐘（0.8公里）。

（四）重義一路、二路及義和三街路邊免費停車：位於經國路南端，步行至鎮瀾宮約8分鐘（0.8公里）。