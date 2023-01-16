知識型YouTuber「阿滴英文」的阿滴（都省瑞），近日終於購入新房並在網路上分享買房後的裝潢對比影片，詳細記錄打造愛巢的過程而受到大批粉絲的矚目。阿滴在15日時還特別在臉書上發文，列出新家還缺少的小物及家具，希望有廠商能合作接洽，沒想到此舉卻被某網友轉發到Dcard上批評，但大部粉網友看了卻反嗆「有什麼好酸的？」

阿滴15日在臉書上表示「年前許願囉～新家還缺一些東西，歡迎各大廠商聯絡合作～」文末附上聯絡方式，吸引不少網紅好友及YouTuber們留言一同許願，希望有廠商願意合作。怎料貼文公開不久就被轉發到Dcard上，還附文表示「直接發文找廠商」加上笑哭的符號，疑似想諷刺阿滴在網路上公開找廠商的舉動。不少酸民看到後也開始在留言底下猛酸「有錢買龍山寺附近的大樓沒錢買家電？」、「口氣很大呀，仗勢最近流量高就直接索取業配」、「現在Youtuber都被這些廠商乾爹乾媽養壞了」、「願打願挨，但確實吃相難看」。

但大部分的網友看到後跳出來表示「關你屁事？你羨慕哦？」、「這有什麼好酸的，你有這種流量也可以PO文要贊助啊！但現實是你就是沒有，乖乖上班賺錢買屁話不要那麼多」、「一個家電換你一個曝光率跟推銷，賺爛好不好」、「有一說一啦 他的流量 廠商置入 廠商算賺到吧」意外引起兩派人馬論戰。而阿滴目前也將相關貼文給刪除了，希望不要再引起紛爭。