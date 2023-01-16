排便除了留意次數、顏色、形狀外，若老是馬桶沖不下去可能也是健康警訊，醫師表示，曾有一名40多歲男性常大吃大喝、飲酒過量，上完廁所後發現大便沖不下去，因此就醫，發現是因慢性胰臟炎導致，醫師表示，慢性胰臟炎若置之不理，會增加罹患胰臟癌的機率。

外科醫師陳榮堅在其臉書粉專表示，有一位40多歲男性平常交友廣闊，聚餐頻繁，某次與朋友聚餐上完廁所後，沖水沖了兩次都下不去，在酒酣耳熱之際就沒有理會，直接回到座位，下一位使用該廁所的恰好是其友人，朋友出來後就虧他「上廁所沒沖乾淨我還幫你沖，但為什麼你的大便都沖不下去？」

男子也因此注意到身體異常而來就醫，才發現可能是因為平常酒精攝取比較多的緣故，已開始有慢性胰臟發炎的狀況，後來還越來越嚴重，在家裡大便甚至要沖個4、5次。

他告訴男子，慢性胰臟發炎的狀況若置之不理，會增加罹患胰臟癌的機會，且男子家族有胰臟癌病史，男子被嚇到而開始戒酒。根據衛福部旗山醫院，慢性胰臟炎的發生原因眾多，其中之一即為過量飲酒。

陳榮堅並表示，男子過了4、5年後再度回診，因為這次又開始有脂肪便的情況，很擔心自己罹患胰臟癌，醫師細問下得知，男子因為換了工作而常外食，午餐沒吃放到晚餐繼續吃，導致常腸胃炎。陳榮堅說明，當腸子反覆發炎，腸黏膜無法良好地吸收脂肪時，也會發生大便浮在水上、不易被沖下去的情況，他建議男子食物別再隔餐吃後，男子大便沖不下去的問題就改善了。

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