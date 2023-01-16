民進黨主席當選人賴清德在主席選舉投票前，積極舉辦「向黨員報告」說明會，聆聽各地黨員意見，其中在被視為壓軸的台南場，更有與會黨員點名前立委郭正亮，指他操作「疑美論」，應當開鍘。對此，郭正亮昨（15）日笑稱：他已不是民進黨員，不會再參選了，「大家不用緊張」。

賴清德14日在台南市舉辦「向黨員報告」說明會，有黨員在發言時間表示，黨內有一位在上一屆不分區遞補立委的前委員，常常「頂著他的一顆光頭」，上紅色的政論媒體，並且操作所謂疑美論，這實在太過荒謬。該名黨員呼籲，這種「唱和統媒的勢力」，才是更該優先從黨內被掃除的。

郭正亮昨在政論節目《新聞大白話》針對所謂操作「疑美論」的指控回應，他從來沒有懷疑過台灣與美國同屬民主陣營，主要批評的，是為何蔡政府要買佈雷車、為什麼要把台灣的兵力結構改成烏克蘭式的結構？以及兵役延長的相關議題，「質疑這些就不行喔？」

郭正亮接著說，敗選檢討聚焦到對黨內有所批評的人，如王世堅、高嘉瑜上，這實在是太好笑了，他也認為，既然要進行敗選檢討，那麼就「有系統一點」，可以把王、高兩人所講過的話列成一個清單，來檢視他們所說的話是否說錯。最後，郭正亮直言，高嘉瑜說的「一屍五命」事實證明是正確的，他也認為，這樣才是在檢討。