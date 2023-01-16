有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏樂部，去（2022）年受中華文化總會邀請，來台參與國慶演出，引起橘色旋風，不少民眾更高呼「安可」，文總為此再度邀請他們參與春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，「橘色惡魔」將在節目中帶來3首精彩的演出，向台灣祝賀新年快樂。
文總今（16）日公布春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》的秘密武器，壓軸卡司為去年引起橘色旋風的日本京都橘高校吹奏樂部！去年這群橘色惡魔受邀來台，以整齊專業、音色飽滿、活力滿滿的表演順利圈粉，國慶演出的影片在短時間內就累積超過300萬點閱。
文總透露，日本京都橘高校吹奏樂部本次將出動89位同學跨海參加演出，除了將帶來去年在國慶演出的招牌歌曲《Sing Sing Sing》外，還會表演《Winter Games》及《Soran Funk》2首曲目，在節目中向台灣觀眾祝賀新年快樂。
文總指出，去年來台表演的橘高校的同學們，在短短5天內感受到滿滿的台灣人情味，讓許多學生都有了要再來台灣旅遊、留學，甚至是工作的想法，因此接獲此次演出邀請，都非常開心表達有意願參加，而這除了是許多台灣觀眾的期待，也希望透過此次節目製播，彰顯過去幾年來台日因防疫互助及互相關懷而深化的友情。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。