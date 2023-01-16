據銀聯國際公佈的最新資料顯示，2022年在大陸境外新增發行的銀聯卡逾2500萬張，這讓境外銀聯卡已累計發行規模突破2億張，可在全球銀聯受理網路中便捷使用，其中包括3800萬家境外商戶。

根據大陸《經濟日報》報導，近年越來越多遊客、商旅人士和留學生將銀聯卡視為跨境消費的首選支付工具。英國諮詢公司RBR報告顯示，銀聯已成為全球線下受理最廣泛的卡組織，在亞太、歐洲、北美銀聯卡受理率分別達95％、80％、80％，非洲也有50個國家可使用銀聯卡，實現「中國人走到哪裡，銀聯卡就用到哪裡」的體驗。

據統計，目前已有181個國家地區支持使用銀聯卡，78個國家和地區發行銀聯卡。統計境外受理商戶數、新增發卡規模較銀聯國際成立之初分別增加超過4倍、10倍。

同時大陸境外也有超過170個錢包產品支持綁定銀聯卡，分佈在東北亞、東南亞、南亞、中東等30多個國家地區。其中港澳版「雲閃付」落地4年來，已接入當地幾乎所有發卡機構，累計綁卡量超276萬張。另外新加坡最大的移動支付產品、泰國最大手機銀行、馬來西亞頭部錢包也都已支持銀聯卡。

博通諮詢金融行業首席分析師王蓬博認為，銀聯卡在境外發行突破2億張，也和境外支付市場用戶的使用習慣密切相關。從不少境外支付市場的受理環境看，支付場景的核心就是銀行卡，由於在這些地區使用銀行卡支付非常便利，消費者多年來也更習慣使用銀行卡做支付，有利於銀聯卡的境外推廣。