四種扭轉俄烏戰爭的武器

去年秋天烏克蘭在一連串反攻後，收復大批失土。它以美製大砲和火箭彈痛擊俄軍，而導引其中部分砲彈的，正是烏克蘭在戰場上自行研發出的目標標定系統。

據CNN新聞網15日報導，如今烏克蘭利用自製軟體，將平板電腦和手機變成精密的定位工具，並廣泛在部隊內使用。這款行動應用程式將衛星和其他情報圖像輸入即時定位演算法，以導引靠近前線的部隊向特定目標開火。由於它是軟體，不是硬體，因此很容易迅速更新升級，並由部隊廣泛運用。

熟知這款應用程式的美國官員說，它在導引烏克蘭砲火攻擊俄軍目標上十分有效。事實上，在俄烏戰爭開打近1年來，烏克蘭人往往能針對昂貴的問題，找出便宜的解決之道，而這款應用程式不過是他們開發出的數十項戰場創新之一。

例如，他們利用塑膠製的小型無人機，悄悄飛到俄軍頭頂，投擲手榴彈或其他彈藥。由於現在有3D印表機，因此部隊可以當場打造備件，修理重裝備。

此外，技術人員將普通的皮卡車改裝成機動飛彈發射器。而工程師則想出如何在米格（MiG）-29等較老舊的蘇聯時期戰機上，武裝精密的美製飛彈，讓烏克蘭空軍在歷經9個月的戰爭後，仍能繼續翱翔天際。

烏克蘭甚至根據蘇聯火箭彈設計，自製出能在將近200英里（近322公里）外打擊俄羅斯艦隊的「海王星」（Neptune）反艦飛彈。而烏克蘭人足智多謀令美國官員印象深刻，甚至讚美他們如馬蓋仙（MacGyver）般，能針對自身戰場需求，想出能彌補自身與較先進大型西方武器間的重要戰術缺口。