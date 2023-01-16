清水警分局加強45家金融機構守望，讓民眾安心提存款過好年。(警方提供)

農曆年關已屆！台中市清水警分局轄區涵蓋沙鹿、清水、梧棲等區，金融機構就高達45家之多，農曆春節到來，為加強112年加強重要節日安全維護工作，為守護民提領、存款安全，清水警分局即日規畫警力於各金融機構計45處執行安全守望勤務，讓民眾安心過好年。

清水警方表示，遇臨櫃匯款轉帳、大筆金額匯款、不正常海外匯款、神色緊張之民眾，請通報轄區派出所，警方將到場了解原因，告知民眾詐騙集團手法，攔阻詐騙案件，保住民眾荷包；若有可疑來電亦可撥打165反詐騙專線或110求證，杜絶詐騙。警方亦提醒民眾若有大量提（存）款亦可向鄰近派出所申請警方協助護送。

清水警分局長游永中表示，每逢春節連續假日，舉家外出旅遊人數可能大幅提升，在遠遊期間，警方為維護民眾舉家外出住居安全，有需要的民眾，可撥打110電話或親自至轄區各分駐（派出）所請警方協助維護其家戶住居安全，警方受理後，會現地勘查申請人之住宅周邊，以設立巡邏箱或納入巡邏線等方式，加強巡邏及列為守望巡簽要點。

游永中強調，警方並結合加強重要節日安全維護工作運用民防、義警等民力，發揮社區守望相助精神，確保民眾家戶財產安全。