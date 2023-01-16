據中國外交部官網消息，當地時間2023年1月15日，埃及總統塞西在開羅會見到訪的中國外交部長秦剛。秦剛表示，中方願和埃及共同促進地區長治久安，推動巴勒斯坦問題早日得到公正解決；塞西則歡迎中國遊客在邊境解封後儘快赴埃旅遊。

塞西表示，埃中友誼歷史凝結，牢不可破。埃及將繼續堅守一個中國原則，堅決反對外部勢力干涉中國內政。埃中共建「一帶一路」成果豐碩，埃及歡迎更多中國企業來埃投資興業。中方近期優化調整了新冠疫情防控措施，埃及人民熱情歡迎中國朋友盡快來埃旅遊。願同中國加強國際和地區事務協作，推進阿中、非中合作。

秦剛表示，中埃志同道合、守望相助，在追求發展、促進和平、維護正義的事業中結下深厚友誼。兩國元首高度互信，保持密切交往，為中埃全面戰略夥伴關係注入強勁動力。中方高度贊賞埃方強調堅定秉持一個中國原則，中方同樣支持埃及走符合自身國情的發展道路，維護國家主權、安全和發展利益。期待緊密對接各自發展戰略，加快推進重點合作項目，「一帶一路」建設和中阿峰會成果在埃取得更多成果。

秦剛說，中方贊賞並支持埃方為促進中東和平穩定發揮積極作用，願共同促進地區長治久安，推動巴勒斯坦問題早日得到公正解決。

會見後，秦剛同埃及外長舒克里舉行會談。雙方高度評價中埃團結合作、並肩前行的典範作用和超越雙邊範疇的戰略意義，表示將共同落實好兩國元首重要共識，不斷提升兩國關係水平，加強多邊協調，共同維護國際關係基本準則，捍衛國際公平正義。