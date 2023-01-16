數字科技(5287)旗下591新建案統計全台推案市況，2022年房市開高走低，但仍有不少建商佈局全台，像上榜的十家建商就未見疲態，共推出5826.82億元案量，年增近2千億。591新建案總編輯李忠哲分析，推案量走高固然與房價飛漲有關，但從個案數及戶數同樣攀升的狀況來看，短期內仍有一波供給量持續釋放；不過他也強調，今年開始房市就面臨打炒房修法三讀通過，緊接還有2024總統大選等變數，加上供給已達高水位，屆時建商將面臨餘屋去化壓力，下半年推案力道可望逐漸放緩。

據591新建案統計，2022年全台推案量前十大建商分別為寶佳、興富發、茂德、豐邑、愛山林、華固、國泰、富宇、永信及惠宇。而多年來難逢敵手的寶佳再度碾壓群雄。數據顯示，這次十大建商合計推案約6千億，光寶佳就一手貢獻2千多億；此外，除了進場個數「一個打九個」，推案戶數1.6萬戶，更比起國內隨處可見的超商數量1.3萬間還多，令人咋舌。

蟬聯冠軍的寶佳機構，本次維持一貫以量取勝風格，幾乎是有新建案的地方，就有寶佳的影子，去年除了固守蛋白區塊，更積極搶佔交通樞紐周邊，包括總銷逾百億的「大華縱橫」、「世紀莊園」，分別位在台中烏日及高雄左營等高鐵站周邊；此外，新竹高鐵站所在的竹北市，也有「合新詠遇」、「寶佳奇磊」等案公開，可說是全台都不缺席。

亞軍興富發建設，近年出手幾乎都是重量級推案，像去年雖然僅有7案登場，但其中卻有4案總銷超過百億，包括桃園龜山A7重劃區的「興富發鉑悅」，由於最小坪數規劃24坪，2房含車位仍有機會以千萬預算左右入手，頗受首購族喜愛。位居第三名的茂德機構，去年新案多集中在新北三重、五股等地，指標案如三重「都廳大院」更榮登全台單一總銷最高個案，一口氣衝進前十。

跨足廠辦、商辦及住宅的華固建設，這次排名第六，近年接連在北市「北士科園區」推出「華固上文林」、「華固文臨」大案登場，在品牌效應加持下，成功帶動當地行情一飛沖天，根據實價登錄顯示，目前當地每坪成交單價都已站穩百萬。排名第七的老字號上市建商國泰建設，去年除了聚焦台北市，也持續往台南東區、高雄三民等精華地區插旗，開發步調一如既往的穩健。