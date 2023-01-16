東陽(1319)2022年12月自結合併稅前淨利0.83億元，年增79％，其中，匯損影響數約0.39億元，累計2022年全年合併稅前淨利為25.97億元，年增239％，每股稅前盈餘4.48元，是2019年以來最佳成績。

東陽去年第3季因產品拉貨快速，且10月11月暖冬，AM客戶庫存去化不如預期，第4季旺季不旺，加上匯損影響，壓縮東陽營運成長。但近期暴雪肆虐的北美市場需求增加，客戶擴大使用AM件，對AM業績有長期的助益。

2022年第3季受到大陸購車政策刺激，OEM業務復甦，但第4季大陸全面解封，也因為疫情拖累車市表現，目前產能利用率逐步提升，今年疫情影響將逐步淡化，且上半年基期較低，既有客戶既有產品將重返正常成長。轉投資一汽富維東陽切入電動車供應，於上海、安徽及長春等地設廠，主要客戶為美系電動車領導品牌、大眾及奧迪的電動車，為其供應前後保險桿及塑膠尾門等輕量化產品，預計今年下半年開始量產，電動車將帶來新的成長動能。