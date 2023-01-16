晶心科(6533)宣布，推出全球首款支援Linux、多核心和1024位元向量處理能力的AndesCore45系列新成員AX45MPV。此處理器專為處理大量資料應用而設計，例如資料中心AI推理與訓練、先進駕駛輔助系統(ADAS)、AR(擴增實境)/VR(虛擬實境)、電腦視覺、加密與多媒體等。

晶心科AX45MPV承襲了AX45MP的所有特點，並融入了NX27V向量處理器3年多的成功經驗。AX45MP是一個64位元8級流水線雙發射多核心RISC-V處理器，包含RISC-V GCBP擴展指令集功能，並支援具有記憶體管理單元(MMU)的對稱多處理(SMP)Linux，且最多可支持48位元的虛擬地址。不僅如此，AX45MP能在同一個叢集中配置多達八個核心，並搭配Coherence Manager和多達8MB的共享第二級(L2)快取記憶體。

晶心科董事長暨執行長林志明表示，AX45MPV多核心向量處理器是自三年前宣布推出的第一款商業化的RISC-V向量處理器NX27V之後，晶心科和RISC-V發展的另一個重要里程碑。多功能的AX45MPV完全滿足了正在尋找具有能夠快速資料移動及運算並支援Linux多核心向量處理器的客戶需求。

晶心科總經理暨技術長蘇泓萌表示，多核心向量處理器是專門為需要高平行度運算的應用而設計，具有出色超純量性能的AX45MPV可於一個叢集中支援最多八個核心，並帶有Coherence manager及可選配的第二級(L2)快取記憶體控制器，與NX27V VPU最大配置512位元VLEN和DLEN相比，相同配置的AX45MPV預期能對於非乘加法運算主導的運算核心提升20%-40%的性能；而以1024位元VLEN和DLEN配置的AX45MPV能對於乘加法運算為主導的運算核心提高2倍的性能，這是全球產業的首款商業版本。AX45MPV滿足需要處理1024位元資料應用的客戶。

晶心科AX45MPV的向量處理單元(VPU)實現了RISC-V向量擴展指令1.0版，且支持最高1024位元的向量及資料通道寬度(VLEN,DLEN)配置。向量處理單元可以雙發射向量指令到各個功能單元，當所有輸入都準備就緒時，指令可以同時執行，且每個周期可產生多達6x1024位元的結果。資料格式可以是整數、固定小數點、浮點數以及為AI應用優化的Andes延伸資料類型。