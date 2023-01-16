日本央行18日表定公布最新政策利率，在經過上個月，出其不意改變當地公債殖利率一如既往的曲線控制之後，外界現在也改弦易轍，幾乎不再認為日本還是會維持現有超寬鬆政策，表示有可能將走向正常化。

彭博社查訪43位專家學者，僅1位認為日本央行本周還是維持原政策不變，其餘都認為，行長黑田東彥這次可能將有跌破眾人眼鏡的事情要宣布。由於黑田預計4月離職，故外界意測日本央行走向政策正常化的腳步可能會加快。

上個月，日本央行將公債殖利率上下波動區間大幅調高1倍，所有專業人士也都認為，日本利率已開始走向調升之路。不過，黑田卻表示，日本現行超寬鬆政策還是沒變。

自從日本央行放寬政策後，近1個月時間內，日本公債殖利率就一直往擴大後的上限0.5%前進。13日更是一舉突破此上緣，迫使日本央行破天荒又砸下3.2兆日圓，約249億美元大買公債來壓低長期利率。

長久以來因沒有升息打算，一向乏善可陳的日本央行利率決策會議，現在又變成全球矚目對象。花旗更是大膽預估，日本央行這次可能完全取消公債殖利率曲線控制。日媒也直言，日本央行日前評估超寬鬆政策的做法，將會炒熱市場投機氣氛。

根據彭博社報導，日本央行應該不會再實施其它重大策略，來改善當地債市運作。取而代之的是，黑田應該要研究殖利率上限放寬後所造成的影響性。除了利率外，日本央行18日也會發表對經濟成長最新看法，以及通貨膨脹預估。

16日，日本央行最新的躉售物價報告指出，上個月年增10.2%，較市場預估值9.5%要高。同時，以日圓為計價基礎的進口物價指數，更是大漲22.8%，但低於11月調整後的28%。這也表示，日圓上個月升值幅度較高，有助於壓低燃料與原物料進口成本。