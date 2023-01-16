台股13日上市公司總市值為46兆4,111.80億元，較前周五（6日）總市值增加1兆4,033億元，周增幅為3.12％。康和投顧看本周指數在14,450－15,100點區間震盪，本周看好九大題材類股，包含：台積電供應鏈、IC設計股、伺服器股、車用電子股、矽晶圓股、第三代半導體股、工業電腦股、網通股、中國解封概念股等。

康和投顧分析指出，彙整近期四項國內外利多因素，包含：

1.受惠大陸寶鋼2月開漲盤，日韓、大陸鋼廠外銷鋼價每公噸上漲30－70美元不等，加上市場拉貨動能增溫，鋼市U型復甦成形；中鋼預計農曆年前開出2月內銷盤價可望開漲盤。

2.市調機構指出，由於消費性電子需求疲弱，記憶體賣方庫存壓力持續，僅三星在競價策略下庫存略降。美光等多家供應商已開始積極減產，預估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13－18％。

3.高盛日前發表報告指出，受惠於大陸重新開放與一些關鍵的政策轉變，2023年大陸股市有望上漲15％，另MSCI中國指數2023年首周上漲約8％。

4.上市櫃公司2022年全年營收43.08兆元，超越2021年的歷史高點40.99兆元；12月單月合併營收達3.52兆元，較11月的3.41兆元略回升、月增3.46％。