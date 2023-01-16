台股累計今年初開盤迄13日共9個交易日，集中市場總成交值為1兆5,522.53億元，市場日均值為1,724.73億元，股票成交量周轉率為2.44％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：AI晶片商機股、寒假內需商機股、鋼鐵股、金融股等，看本周台股指數區間為14,500～15,000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.技術面短線偏多指數震盪向上，1月9日因美股大漲帶動外資回補台股，突破月線壓力，更出現強勢的跳空缺口14,375～14,500點，1月10日～1月17日長假封關前減碼賣壓湧現但量縮價穩，1月30日開紅盤後有機會突破12月1日的15,152點高點再爆量回檔修正。

2.台幣升值外資買超，美元指數弱勢導致外資近日持續加碼台股，近日美股回穩外資開始回補台股，特別是台積電、半導體股與權值股。

3.美中關係拜登維持對中強硬路線，美國眾議院通過設立「美中戰略競爭眾議院特別委員會」，目標是解決本土工作機會、保障智慧財產，將供應鏈拉回本土等問題，還處理中美長期貿易順差、中國施壓台灣，以及北京的疫情不透明。