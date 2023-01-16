公牛16日在芝加哥主場擊退勇士，中鋒武切維奇（Nikola Vucevic ）外線10投5中，砍下43分13籃板，後衛拉文（Zach LaVine）27分9籃板，兩人合計70分。勇士雖然第2節猛轟42分，但在第3節遭到公牛逆轉，公牛終場以132比118大勝。
不知為何，公牛已經將近6年沒有贏過勇士，雙方近11次交手，公牛全數吞敗，前一次獲勝要追溯到2017年3月初。此戰公牛主力迪羅薩（DeMar DeRozan）因傷缺陣，勇士陣容較為完備，上半場打完還領先3分，但是沒人能擋住武切維奇 ，這是武切維奇轉隊公牛以來的代表作。
勇士總教練科爾（Steve Kerr）說：「我們得發揮團隊力量才能減緩武切維奇的攻勢。」武切維奇末節連飆兩顆外線，將比數拉開到兩位數，他賽後表示：「我知道自己有多強，特別是在進攻方面，這就是我找到自己的位置發揮出來的實力。」
勇士柯瑞（Stephen Curry）拿下20分10籃板「雙十演出」，但是多達8次失誤，包括在末節兩次被抓到走步違例。湯普生（Klay Thompson）外線15中8砍下26分，普爾（Jordan Poole）替補上陣拿15分，格林（Draymond Green）8分4籃板7助攻，有6次失誤。總教練科爾也批評進攻時失誤過多，被公牛輕鬆反打了好幾波快攻。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。