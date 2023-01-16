VOOOOOOOOOOOOOOCH.



43 pts | 18-31 FG | 5-10 3PT | 13 reb | 4 stl pic.twitter.com/ab70Bg7XGZ — Chicago Bulls (@chicagobulls) January 15, 2023

公牛16日在芝加哥主場擊退勇士，中鋒武切維奇（Nikola Vucevic ）外線10投5中，砍下43分13籃板，後衛拉文（Zach LaVine）27分9籃板，兩人合計70分。勇士雖然第2節猛轟42分，但在第3節遭到公牛逆轉，公牛終場以132比118大勝。

不知為何，公牛已經將近6年沒有贏過勇士，雙方近11次交手，公牛全數吞敗，前一次獲勝要追溯到2017年3月初。此戰公牛主力迪羅薩（DeMar DeRozan）因傷缺陣，勇士陣容較為完備，上半場打完還領先3分，但是沒人能擋住武切維奇 ，這是武切維奇轉隊公牛以來的代表作。

勇士總教練科爾（Steve Kerr）說：「我們得發揮團隊力量才能減緩武切維奇的攻勢。」武切維奇末節連飆兩顆外線，將比數拉開到兩位數，他賽後表示：「我知道自己有多強，特別是在進攻方面，這就是我找到自己的位置發揮出來的實力。」

勇士柯瑞（Stephen Curry）拿下20分10籃板「雙十演出」，但是多達8次失誤，包括在末節兩次被抓到走步違例。湯普生（Klay Thompson）外線15中8砍下26分，普爾（Jordan Poole）替補上陣拿15分，格林（Draymond Green）8分4籃板7助攻，有6次失誤。總教練科爾也批評進攻時失誤過多，被公牛輕鬆反打了好幾波快攻。