資深藝人狄鶯過去曾演出歌仔戲、電視劇及許多綜藝節目，而性格直爽的她，有時會引來部分不理性網友的酸言酸語，日前她在節目上透露，因為龍劭華生前喜歡看腿漂亮的女生，因此他過世時狄鶯便發出一張美腿照悼念，沒想到卻遭網友砲轟，讓她感到冤枉。

狄鶯在節目《小姐不熙娣》中分享，先前疫情大爆發時，因為心疼家人與粉絲長時間悶在家中，於是開始每天花4、5小時的時間找資料製圖，早上固定發「心靈雞湯」希望可以給予大家正能量，沒想到卻被兒子孫安佐稱為「長輩圖」但狄鶯也不以為意。

然而，沒多久資深演員龍劭華突然離世，狄鶯表示，由於她沒有較為正式的服裝，不過她知道龍劭華生前喜歡看辣妹，尤其是腿漂亮的女生，因此她剛好有一張身穿黑色長西裝搭配短褲的宣傳照，於是她先是將照片中她原有的紅色口紅塗掉，在配上悼念的文字發在臉書，結果因為西裝遮住短褲，而遭網友質疑她未穿內褲，讓她感到相當冤枉直呼「這樣也被攻擊」。

龍劭華離世狄鶯發美腿照悼念遭網友砲轟，感到相當冤枉。（圖／龍劭華臉書）

接著，她提到，自己真的時常遭到網友莫名攻擊，就像先前她所製作的早安圖也莫名挨罵，所以她決定不再製圖「我忙得亂七八糟的，結果我發一篇被大家這樣攻擊，結果被大家攻擊，老娘不幹了」。

不過，因為有粉絲希望她能繼續做下去，她便改用寫文章或影片方式呈現，也深受粉絲喜愛，但仍有不理性網友持續酸她，甚至牽扯她的家人，連兒子先前的事情都拿出來說，讓她相當火大，最後她表示，曾有一段討厭「狄鶯」這個名字，並透露「今天要不是我叫狄鶯，我老公是孫鵬的話，我相信我兒子的事情其實是小事」。