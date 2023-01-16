近年來「韓流」興盛，在穿搭時尚、流行音樂、電影戲劇等方面，韓國總能夠引領潮流，尤其韓劇更成為大家的話題焦點，不管是讓人臉紅心跳的浪漫愛情劇、超能引人共鳴的療癒心靈劇，還是議題滿滿的法庭律政劇，各種多元有趣又有深度的劇情總能緊緊抓住觀眾的心。

回顧過去一整年，在那麼多精彩的韓劇之中，你心目中的第一名神劇是哪一部呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出了2022年網路上討論度最高的人氣韓劇TOP 20，快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！

NO. 10 《還魂 1》、《還魂 2》

播出平臺：Netflix

由《德魯納酒店》的編劇洪氏姐妹和《金秘書為何那樣》的導演朴俊和聯手製作的《還魂》，是韓國第一部仙俠古裝劇，第一季一開播就在韓國創下5%以上的高收視率。故事以架空的歷史朝代為背景，講述一群年輕術士們及擁有「還魂術」能力的天下第一殺手間的奇幻愛情故事。

在第一季的超高討論度之後，《還魂 2》也很快於2022年底播出。雖然《還魂》系列作品在一開始曾被質疑抄襲中國戲劇《將夜》，不過仍不減粉絲對這部劇的喜愛，「超級好看的」、「一開始播出就緊緊跟隨」、「每週兩集真的不夠」。

NO. 9 《財閥家的小兒子》

播出平臺：Disney+、Netflix（限韓國）、FriDay影音（臺灣）

《財閥家的小兒子》是在2022年底「異軍突起」的超人氣韓劇，雖然是在年末播出，但短短一個多月的網路討論度就足以讓這部劇擠進排行榜中的前10名！故事改編自韓國的同名網路小說，為超能吸引觀眾的「復仇劇」，由宋仲基飾演的主角在劇中遭人誣陷並殺害，重生後卻成為陷害自己的財閥家的小兒子，開始一步步進行復仇計畫。

該劇在前期因為主角的成長及大快人心的復仇劇情而大受好評，不過在最後的結局卻因為與原著小說及觀眾期待差距過大，被不少人批評爛尾，「前面幾集追得很爽，結局卻讓人滿臉問號。」

NO. 8 《我們的藍調時光》

播出平臺：Netflix

以濟州島漁村為背景的單元劇《我們的藍調時光》，堪稱2022年最暖心的療癒韓劇之一。不同於近年來的熱門韓劇多聚焦於年輕男女的情愛，這部劇深刻呈現了小小漁村中年人們的生活群像。在這個地方每個人都有屬於自己的故事，而觀眾們從那些平凡而真實的生活中看見自己。

笑中帶淚的溫暖劇情，讓許多網友認為有《海岸村恰恰恰》的既視感，甚至還有人將其譽為「2022年必看人生韓劇」，沒有轟轟烈烈的狗血劇情，平淡卻寫實的故事直擊內心深處，引發無數共鳴，「藍調詮釋了每個角色人生的不順與困難，帶出了很多真實生活。」

NO. 7 《黑話律師》

播出平臺：Disney+

由李鐘奭（李鐘碩）、潤娥主演的《黑話律師》，在開播前就因為超強卡司陣容而在網路上引發不少討論。劇中李鐘碩飾演的主角原先為人稱「Big Mouth」的三流律師，在被誣陷為詐欺犯「Big Mouse」冤枉入獄後一步步黑化，開啟一連串「以惡制惡」的精彩劇情。

這部劇在中後期被許多網友覺得劇情變得粗糙並且轉折生硬，成為不少人的「爛尾韓劇」之一，「結局我真的無法接受」、「真的是大爛尾」。不過交織著權力、人性、慾望等黑暗面與鬥爭的故事還是吸引到不少粉絲，「每一集都有新的爆點」、「越來越好看，李鐘碩真的好帥」。

NO. 6 《我的出走日記》

播出平臺：Netflix

《我的出走日記》被許多人狂讚是「社畜必看」韓劇，劇情講述主角廉氏姐弟妹三人在生活中每日追尋著工作、愛情、自我價值的故事。劇中角色在社會中日復一日不斷掙扎而感到疲憊，寫實呈現當代人現狀的劇情深深戳中許多人的心。

故事以「出走」、「解放」為核心，在每天來來回回、一成不變的生活中，廉氏三姐弟妹亟欲從這樣讓人喘不過氣的日子中出走，試圖找到喘息的出口。整體劇情步調緩慢，卻精準地抓住了現代人的苦悶與疲累，讓人看了忍不住想落淚，「很真實也很貼近日常生活」、「真的感動，很平淡但是喜歡結局」。

NO. 5 《殭屍校園》

播出平臺：Netflix

自2016年的韓國電影《屍速列車》風靡全球之後，「喪屍」便成為韓國影劇的熱門題材。2022年播出的《殭屍校園》更是獲得許多喪屍迷的好評。該劇改編自網路漫畫《極度恐慌》，講述一群高中生們被困在在喪屍病毒爆發的校園內所發生的故事。

除了驚悚血腥的場面，以及緊張刺激、毫無冷場的緊湊情節外，更透過大家十分熟悉的校園場景象深刻刻畫出隨著末日湧現的種種人性議題，殘酷又衝擊的劇情引人深思，「哭到不行」、「這部是目前看過最好看的殭屍劇」，不過也有網友認為劇情漏洞太多，導致「很出戲」。

NO. 4 《二十五，二十一》

播出平臺：Netflix

《二十五，二十一》以擊劍少女與家道中落的富二代兩人的相遇為開端，帶出一連串關於夢想、青春、愛情、友情、親情的故事，劇中的角色在時代壓力下為了各自的理想奮鬥掙扎，引人共鳴的劇情笑中帶淚，深刻感染著觀眾的情緒。

寫實又直入人心的故事，讓《二十五，二十一》在播出期間被許多人封為「年度神劇」，用溫柔的手法處理悲傷的情緒，真切的情感讓許多人為之動容，雖然最後充滿遺憾的結局讓不少人覺得不甚滿意，不也有人認為正是這樣的結尾才更能反映現實，「就是因為太現實了才會有觀眾生氣。」

NO. 3 《醫法刑事》

播出平臺：Disney+

《醫法刑事》為蘇志燮婚後睽違4年推出的電視劇作品，在開播前就已經引來許多「蘇太太」們的期待。劇中蘇志燮飾演的天才醫生因為遭人誣陷而被吊銷執照，後來因此成為了一名專攻醫療訴訟的律師，利用職務之便展開復仇計畫，決心抓出當年陷害自己的幕後主使。

蘇志燮的超高顏值、個人魅力以及精湛的演技，再加上醫生、律師的雙重身分設定，種種超級吸睛的元素加起來都為這部劇大大加分，也獲得許多人的好評，「我覺得超好看的，是最近算蠻有品質的復仇劇」、「真的一追就停不下來」。

NO. 2 《非常律師禹英禑》

播出平臺：Netflix

說到2022年最熱門的韓劇，一定會有不少人想到《非常律師禹英禑》。不同於一般律政劇主打懸疑、復仇等劇情，這部劇以患有自閉症的律師禹英禑主角，帶大家用不一樣的視角去看各種事件，劇中溫暖的故事為觀眾帶來力量，療癒了許多人的心。

飾演主角的朴恩斌對禹英禑一角的仔細的揣摩及深入的詮釋讓人印象深刻，也成功讓禹英禑走入許多人的內心，使得這部劇成為不少人最喜歡的2022年韓劇，「看完覺得編劇超厲害」、「結局收得很不錯」、「真的好喜歡這部劇」、「溫暖又感動」、「這部戲真的好療癒，榮登我心目中最喜歡的韓劇了」、「值得一刷再刷的經典好劇」。

NO. 1 《社內相親》

播出平臺：Netflix

2022年出現許多優質好劇，每一部都造成不少話題，不過在眾多精彩的韓劇中獲得壓到性勝利的，還是經典不敗的高甜戀愛喜劇《社內相親》！由金世正飾演的公司小職員遇上安孝燮飾演的公司執行長，甜蜜又充滿笑料的愛情故事讓許多人追得欲罷不能。

除了主線CP外，由金旻奎與薛仁雅出演的副CP也圈粉無數，超前的進度讓人看得臉紅心跳。整部劇話題滿滿，輕鬆的劇情看起來毫無負擔，非常適合現代人忙碌疲憊的生活，角色間的高甜互動也喚醒許多人沉睡已久的少女心，「很喜歡這種不需要被劇情影響到心情的劇」、「不拖又甜」、「下班回家累得半死看這個剛好」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月31日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2022年熱門韓劇』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。