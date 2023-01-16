自比明末大將袁崇煥！暗諷蔡英文是亡國之君？ 蘇貞昌喊「以古鑑今」：不要中分化離間計

近期要求行政院長蘇貞昌下台的呼聲不斷，但他昨（15）日說出「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」被外界解讀自比被崇禎帝處死的明末大將袁崇煥，甚至讓人聯想莫非是暗指蔡英文總統像明朝亡國之君崇禎？引發討論。對此，蘇貞昌今親自回應了。

蘇貞昌昨引用明末袁崇煥引發議論。他16日出席國4豐潭段通車典禮，有記者提問，指有媒體人認為，蘇提到明末袁崇煥、是不是代表蔡英文總統是亡國之君？只有自己留任才可以為民進黨力挽狂瀾？

蘇貞昌對此回應說，袁崇煥已死了幾百年，連滿清皇帝都承認當年的分化離間計成功，才能拿下天下。歷史是一面鏡子，我以古鑑今呼籲國人同胞在當今局勢險惡的時候，要大家一起團結對外，不要再中了分化離間計而再次上當。

此外，針對被外界批評尚在做困獸之鬥，內閣改組是否最快年後才會有定案？及每天排滿地方視察行程，是否將留任甚至累積能量參選總統？蘇貞昌回應，行政院長的責任就是護國衛民，不能打烊，一刻也不能休息，一分鐘也不能怠慢。國事如麻，許許多多的事情等著行政院長率領行政團隊結合中央地方一起努力。

蘇貞昌說，就像蘇花公路大清水段坍方，昨天他趕到花蓮慰問加油，今天一大早就主持擴大防疫會議，現在更趕到台中，們鄉親一起來感謝過去6年來辛苦的工程人員，打通了台中最重要的這一條環狀的公路，終於可以在年前通車，行政院長就是這樣子，要和大家一起來努力。

蘇貞昌強調，我們最重要的是大家忍住辛苦，頂住責罵，讓所有國人需要的建設都能夠如期完成，痛苦會過去，美麗建設會留下來，作為行政院長最在意的是要給辛苦的工作人員加油打氣，至於一時的閒言碎語，都不重要，民調的起起伏伏，也不必放在心上，而是國家能不能向前進還是最重要的。