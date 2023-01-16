超人氣的日本京都橘高校吹奏樂部，去年受文化總會之邀來台參與國慶演出，掀起「橘色旋風」。文總的春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，16日公布被列為「秘密武器」的最後一個卡司，確定將由京都橘高校吹奏樂部，在除夕當晚首播的節目中，演出3首風格歡樂、隊形活潑的曲目，並透過轉播向台灣的觀眾朋友祝賀新年快樂。

日本京都橘高校吹奏樂部是國際相關競賽演出的常勝軍，在管樂界一直具有高人氣，活潑生動的演出獨樹一格，也讓他們在許多國家有粉絲稱他們為「橘色惡魔」，部分演出影片更有上千萬的點閱。去年10月，文總邀請橘高校來台參與演出，文總YouTube上的橘高校國慶演出影片，更在短時間內累積至逾三百多萬次的點閱。

文總今天宣布《WE ARE我們的除夕夜》的壓軸卡司，確定將由日本京都橘高校吹奏樂部，出動89位同學跨海參加演出，在節目中表演〈Winter Games〉、〈Soran Funk〉、以及他們未在去年台灣國慶演出的招牌歌曲〈Sing Sing Sing〉等3首歌曲，並透過節目向台灣的朋友祝賀新年快樂。

文總指出，安排橘高校參與《WE ARE》演出，是日前由文總秘書長李厚慶、擔任《WE ARE》總統籌的活動部主任葉敏慧兩人，帶領攝影及收音團隊親自赴日本京都錄影。京都橘高校吹奏樂部去年11月參與全日本行進管樂大賽，並榮獲金獎，獲獎後便開始為《WE ARE》錄影演出排練，除了原先的編制，還加入同學們自己組成的live band共演，耗時5個鐘頭才完成錄影和收音！

《WE ARE》邀集近30組演出團隊的盛大陣容，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先大樂隊、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、AMIS旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁、美秀集團、灣聲樂團等。《WE ARE》將於1月21日除夕夜晚間8點在華視主頻道、公視台語台、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等頻道首播，國際影音串流平台Taiwan Plus則同步以英語字幕向全世界的觀眾播送。