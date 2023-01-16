央視新聞客戶端報導，據遼寧盤山縣宣傳部消息，15日下午1時25分，盤錦市盤山縣浩業化工有限公司烷基化裝置維修過程中發生爆炸起火。經初步核實，已造成2人死亡，12人失聯，4人重傷，30人輕傷，傷者已入院治療。

報導指出，目前火勢已得到控制，餘火處於穩定控制燃燒階段，關聯裝置、罐區處於受控狀態。生態環境部門及時對企業周邊空氣品質進行動態監測，各項指標正常。

當天稍晚，有工廠員工回應大河報稱，事發前工人正維修洩漏管線，已救出3人，初步排查有4到5名工人處失聯狀態。

紅星新聞報導，當日下午6時，盤錦浩業化工廠區附近一居民介紹，好多朋友都反映家裡玻璃被炸了，當地下午通知預防二次爆炸，可以撤離的盡量撤離，「走的時候火還沒滅，路上看到十幾輛救護車趕往現場」。

盤錦當地居民表示，他在盤錦40公里開外的地方也聽到了爆炸聲，感到明顯的震感。隨後，記者從距離爆炸點20公里遠的盤錦市中心醫院獲悉，下午醫院陸續接收到浩業化工廠區的傷患。

據盤錦浩業化工有限公司官網，該公司成立於2012年5月，註冊資金為5.5億元（人民幣，下同），固定資產100億元，規畫占地4060畝，現有員工2500人，2021年中國石油化工企業500強。而目前建成並投產裝置主要有：原料預處理、催化裂化、延遲焦化、連續重整、加氫裂化、加氫改質、加氫精製、烷基化等34套裝置。