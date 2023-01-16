據中新網消息，1月14日至15日，中國文聯十一屆三次全委會以線上線下相結合的形式在北京召開。中共中宣部副部長、大陸國務院新聞辦公室主任孫業禮出席會議，傳達中央領導同志重要批示，並作重要講話。中國文聯主席、中國作協主席鐵凝主持會議。中國文聯黨組書記、副主席李屹作題為《自信自強守正創新奮力鑄就新時代新徵程文藝新輝煌》的工作報告。上述消息顯示，中宣部副部長孫業禮已任國務院新聞辦公室主任。

據公開資料，孫業禮，中共黨員，1964年12月9日出生，山東省安邱縣人。他曾歷任中央文獻研究室副秘書長兼《黨的文獻》主編、中央文獻研究室室務委員兼第五編研部主任、中央文獻研究室室務委員兼第六編研部主任、中央文獻研究室副主任；2018年3月起在中央黨史和文獻研究院工作，任中央黨史和文獻研究院副院長。

孫業禮主要從事黨和國家領導人著作編輯和思想研究，黨的歷史和中國近現代史研究。參加過《習近平談治國理政》、《習近平論堅持全面深化改革》、《習近平論堅持和推動構建人類命運共同體》、《習近平談「一帶一路」》、習近平總書記系列重要論述摘編及《胡錦濤文選》、《江澤民論「三個代表」》等領導人著作編輯和宣傳文章的撰寫。

孫業禮主要著作有《共和國經濟風雲中的陳雲》（合著）、《中國道路》（合著）等，發表過《共同富裕：六十年來幾代領導人的探索和追尋》等論文。

2022年10月15日下午，中國共產黨第二十次全國代表大會新聞發佈會在人民大會堂舉行，孫業禮作為新聞發言人在發佈會上發言。

孫業禮曾給中央政治局「講課」。2019年6月24日，中共中央政治局就「牢記初心使命，推進自我革命」舉行第十五次集體學習，孫業禮作為中央黨史和文獻研究院研究員，就這個問題作了講解，並談了意見和建議。

他還曾在中央紀委反腐專題片中出鏡。2016年，大型電視專題片《永遠在路上》播出。在第五集《把紀律挺在前面》中，時任中央文獻研究室副主任孫業禮出鏡。

2021年1月，孫業禮開始以中央宣傳部副部長的身份出現在公開報導中。2022年8月，中共中央宣傳部舉行「中國這十年」系列主題新聞發佈會，介紹新時代宣傳文化工作舉措與成效。孫業禮出席發佈會並回答記者提問。

他在會上介紹，中共十八大以來，中國持續推進公共文化服務標準化、均等化，不斷完善覆蓋城鄉的公共文化服務設施網絡，努力為人民群眾提供更豐富、更便捷、更「對味」的文化產品和服務。