【旅奇傳媒/編輯部整理】花蓮縣政府歡喜迎新春，在花蓮縣客家文化會館用客家花布及燈籠妝點，增添濃厚客家年味，客家事務處更邀集花蓮縣客屬會及吉安鄉仁里萬善廟等團體齊聚客家文化會館，向花蓮客家鄉親們拜早年！徐榛蔚縣長歡迎鄉親邀請遠親近鄰於春節期間，蒞臨參觀本次「金虎歸山去‧玉兔迎春來」書法特展，感受客家文化豐富的年節氣氛。

▲縣府客家處邀集花蓮縣客屬會及吉安鄉仁里萬善廟等向鄉親們拜早年。 圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

本次會館展出之多幅書法春聯，為客家事務處特別邀請本縣客家傑人－彭明德大師揮毫，其墨寶行書氣勢磅礴、行雲流水拂塵生慧，期望藉由書法春聯的展出，祝福來年充滿希望與活力。此外，特展中也展出客家文學巨擘本縣客家傑人－葉日松老師的創作，精選數首溫韾雋永、清麗流亮的詩詞，字裡行間洋溢著對花蓮土地濃濃的情懷與感恩，為新春佳節增添溫馨的團圓氛圍。

客家事務處處長彭偉族表示，農曆新年大街小巷張燈結綵，到處都充滿了新春的喜氣，準備迎接歸鄉團圓的遊子，客家文化會館也布置了許多應景的紅燈籠、花布及年節造景，更以《金虎歸山去‧玉兔迎春來》書法特展，帶給大家滿滿的春節氣氛，並邀請大家春遊花蓮客庄時，在客家園區網紅打卡點拍照，共同來欣賞此次特展，並祝福鄉親們兔年行大運、大家慶平安!

▲客家文化會館也布置了許多應景的紅燈籠、花布及年節造景。 圖：花蓮縣政府客家事務處／提供

特展展期自即日起至112年2月12日止，展出地點在吉安鄉中正路二段60號－花蓮縣客家文化會館一樓展覽室，開館時間：上午9時至下午5時(除夕、初四及初五為休館日)，歡迎蒞臨觀展，更多花蓮客家文化資訊請洽「花蓮愛客網」FaceBook粉絲專頁。

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