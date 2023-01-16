【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023新北市平溪天燈節」即將迎來第25年！春節連假過後將舉辦2場大型天燈施放活動，分別是2/5（星期日，元宵節）在十分廣場及2/11（星期六）在平溪國中舉行，2/5元宵節首場活動「愛在元宵兔給樂」除了有由知名畫家 Rabbit with Mask 面具兔及「天燈國寶」胡民樹老師共同製作超大型兔年造型主燈，更製作超過百盞4呎兔影天燈，邀請民眾齊心施放，讓好運綻放；而2/11平溪場主題則帶來「情定平溪Yes,I do.」，響應情人節浪漫氛圍，今年的愛心造型天燈首度亮相，希望帶給民眾無限浪漫幸福。

今年更有期間限定的3大美拍裝置藝術，成為平溪最有看頭的亮點，新北市政府邀請全國民眾造訪平溪，一起迎接幸福兔年！

▲「希望之光」將綠意盎然的樹木化身為璀璨動人的許願樹，象徵傳遞人們的心願，設置於十分風景區入口處。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府副市長謝政達表示：「新北市觀光已享譽國際，而今年隨著疫情逐漸解封，是觀光旅遊重要的一年，開放外國旅客入境，將會吸引許多來自世界各地的遊客參與，「2023新北市平溪天燈節」將帶領大家在「福兔迎祥」的新一年中展現新北活力，藉由浪漫祈福的天燈形象及壯觀的齊飛畫面，傳遞大家祈福的心願，共同為世界祈福。加上平溪豐富多樣的自然生態，是新春必遊景點！歡迎全國民眾來平溪，一起點亮希望，與天燈來場幸福的約會，也共同迎接兔年到來！」

除了放天燈，山城平溪其實還有多元的生態、迷人的鐵道風光與懷舊的礦業歷史文化和在地美食小吃值得細細品味，今年新北市觀光旅遊局結合地方團體，為2/5及2/11兩天活動精心規劃「599平溪/十分體驗遊」活動，將帶大家探索菁桐日式宿舍群、慶和吊橋和望古瀑布等秘境及製作趣味DIY，還有機會施放兔子剪影天燈及粉色愛心天燈。

今年更特別擴增報名名額，「599在地體驗遊」總計1000個名額，於1/11（三）中午12時於「2023新北市平溪天燈節活動官網」開放報名，額滿為止！此外，觀光旅遊局也與多扶旅行社、國光威樂假期旅行社、同興旅行社、假日旅行社、宏祥旅行社、三普旅行社、山城旅行社、金界旅行社等多家國內外旅遊業者合作，共同推廣天燈祈福的新北遊程，讓新北市成為國際觀光的首選之處。

▲2023新北市平溪天燈節。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

從1/20（五）至2/28（二）期間亦將於平溪區推出三座期間限定的燈光藝術裝置，並於每晚17:00-22:00亮燈，分別設置於菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，打造不同的藝術裝置，讓遊客們除了來平溪放天燈、參與體驗遊外，也能追到最新打卡地標，在嶄新一年拍下最美好的畫面。

而在文化觀光發展的同時，能與生態環境共存才能創造雙贏，特此與新北市山岳協會於2/12攜手辦理「平溪健行淨山趣」活動，將邀請知名百岳達人崔祖錫和吳雲天，帶領山友們一同為平溪美麗的山林環境盡一份心力，並鼓勵民眾除了來平溪放天燈祈福祝願外，也一起守護山林，讓生態環境與文化節慶永續共存！

新北市府團隊在活動期間規劃各種交通、人流及防疫措施，相關乘車資訊請至「2023新北市平溪天燈節活動官網」查詢。主辦單位呼籲大家，多多搭乘大眾交通運輸工具，善用接駁車，同時也務必配合各項防疫措施，才能玩得開心、平安返家。更多「2023新北市平溪天燈節」相關訊息請上新北市觀光旅遊網或加入新北旅客臉書粉絲團或活動官網查詢。

【第一場】2023年2月5日（日，元宵節） 18：00－20：30

‧ 活動地點：新北市十分廣場（新北市平溪區南山坪136號）

【第二場】2023年2月11日（六） 18：00－20：30

‧ 活動地點：新北市平溪國中（新北市平溪區靜安路二段295號）

＊各場次天燈施放，於上午10點開放現場報名，額滿為止。

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