台股加權指數16日開高在14,895.26點，權王台積電（2330）開在506元，也較13日上漲6元，帶動電子股及台積電資本支出概念股往上，電子股成交比重占逾六成，重掌多頭兵符，金融股股價也紛紛走揚，台股早盤指數奮力攻堅，指數上漲逾80點。

摩根大通等銀行業者公布財報後股價走揚、為超級財報周揭開序幕，美國四大指數13日延續今年以來的漲勢，標準普爾500指數刷新一個月以來新高。美國股市16日將因馬丁路德金恩紀念日休市一天。

道瓊工業平均指數1月13日終場上漲0.33％（112.64點）、收34,302.61點，創2022年12月2日以來收盤新高；周K線上漲2％。那斯達克指數上漲0.71％（78.05點）、收11,079.16點，創2022年12月14日以來收盤新高。

費城半導體指數上漲0.39％（11.01點）、收2,800.66點，創2022年12月13日以來收盤新高。

元富投顧指出，現階段布局，優先選擇法人鎖碼股或旺季產業股，操作觀念「型態突破買進或低檔築底買進」方式，電子股包括國巨、家登、聯詠和台積電最具指標。

另外，非電子部分，鋼鐵和觀光股可觀察，包括中鴻、亞洲藏壽司和晶華是觀察重點，操作不躁進，逢低買進原則。

台股目前呈現「上有鍋蓋，下有鐵板」狀態，指數區間約在14,500～15,500位置，高檔區15,000點以上遇到頸線反壓，14,500點附近是短線跳空位置，兩者均具備實質壓力和支撐角色。