行政蘇貞昌今（16）日上午召開擴大防疫會議，面對指揮中心示警本周進入春節返國高峰期，蘇揆要求持續緊盯疫情發展，並監測發燒感冒藥等各類醫療與防疫物資，以備不時之需。

指揮中心報告指出，大陸本土疫情仍嚴峻，住院及死亡皆處高峰，各地已開始湧現春運人潮，人口流動將對疫情產生重大影響，預期春節前、後疫情上升。

指揮中心說，另計劃自大陸出境前往新加坡、韓國、日本、泰國等國的人數增加，長程航班則以前往美國、英國、澳洲為多，而多國已陸續宣布加強自大陸入境旅客管制措施，德國、比利時、盧森堡等國已建議國民非必要勿前往中國。

有關我國國內疫情部分，指揮中心說，全國新增病例數雖較前一周下降15％，本周進入春節前國人聚餐、南北人群交流以及返國高峰期，指揮中心將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。指揮中心指出，最近一周入境173,577人次，其中自大陸入境16,254人次，自港、澳入境20,614人次，農曆春節當周自大陸入境訂票人數約為12,197人次，預估入境人數將持續增加。

此外，自本月1日至14日實施自大陸直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢21,478人，陽性3,057人（陽性率約為14％）；本月7日至14日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢579人，陽性65人（陽性率約為11％）。

針對疫苗接種狀況，指揮中心表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94％，第2劑為88.9％，第3劑為75.9％，第4劑施打率則為21.1％，累積施打已超過6,593萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心應變得宜，目前針對自大陸入境以及金馬地區民眾春節交通專案旅客所執行唾液PCR採檢措施皆順利運作，成功採檢出陽性旅客並續行相關防疫隔離措施，本周即將進入春節連假，民眾聚餐、參與活動及跨縣市旅遊的頻率大幅提升，請指揮中心持續緊盯疫情發展，並監測發燒感冒藥等各類醫療與防疫物資，以備不時之需，也讓民眾能夠安心過好年。