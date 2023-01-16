副總統賴清德當選民進黨主席，前民進黨立委林濁水今天表示，民進黨敗到這麼慘，賴要領導黨進行改革，使命艱鉅無比。黨主席如果被賦予改革的重大使命，卻又不能掌握行政大權，問題就很麻煩，他佩服賴清德能勇於承擔。

針對當前的政治環境，林濁水在臉書表示，政黨是社會和國家的中介，在元首權和政府首腦合一的總統制，像是美國，政黨屬柔性政黨，從沒什麼中常會的運作，他的中介功能在完成初選提名和競選結束，中介功能幾乎就完成了。

在剛性政黨，又有一個由總理領導的內閣，他舉例，如西歐，總統從不兼黨魁，執政時，黨、政、國會黨團一體，黨魁換人，總理照例由新黨魁兼任，黨的中介功能繼續發揮，這也沒有問題。

林濁水指出，我國是剛性政黨，執政時卻經常出現總統、閣揆、黨魁、黨團領導，分別由4人擔任，「這就有問題了」。如果黨主席弱勢，問題還小些，但是黨主席如果被賦予改革的重大使命，卻又不能掌握行政大權，問題就很麻煩。

他認為，黨愈處於困境，改革幅度的要求愈大，麻煩就愈大。這問題只能修憲解決，但是現實上修憲完全緩不濟急。在這情形下，賴清德基於使命感勇於承擔，「令人佩服，願他得到各方足夠的支持，克服萬難。」