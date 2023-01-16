新冠肺炎疫情已持續3年，一般認為無症狀感染者是身體免疫力好，恢復快速，但胸腔暨重症科醫師黃軒引用權威期刊《自然醫學》（Nature Medicine）的研究指出，無症狀感染者反而身體發炎時間更長，排清病毒的時間要花更久，傳播病毒的時間長。

黃軒今天在臉書指出，國外研究「無症狀感染者的免疫情況」，發現無症狀感染者病毒排出的時間較久、要19天，有症狀感染者則是14天，顯示無症狀感染者病毒殘留在身體內較久，導致傳播的風險增加，約40-60%的病毒傳播都是由無症狀感染者引起。

黃軒表示，抗體分析方面，急性期有症狀的患者IgG抗體（代表是否曾經感染新冠，以及感染時間的早晚）上升比較高，是無症狀感染者的6倍，而在恢復期有症狀感染者的中和抗體下降速度是62.2%，與無症狀者下降速度81.1%相比，有症狀者的中和抗體下降較慢。

黃軒表示，研究指出無症狀感染者對新冠病毒的免疫力，在其感染後2～3個月內可能仍然在反覆不斷發炎，使其IgG抗體持續上升，這些無症狀感染者的免疫系統，引發的「發炎前期細胞素」或「抗發炎細胞素」都是很低的，濃度不足導致過度發炎反應，使無症狀感染者，不會有明顯症狀，但體內仍然持續發炎。

黃軒表示，研究結果顯示，無症狀感染者不一定代表體內的免疫力特別好，而是免疫系統釋放太少激素，使體內的發炎反應在體內持續好幾月，持續傳播病毒，而體內抗體上升也較慢。