北市警察局局長張榮興表示警察沒有顏色，絕對不會違反行政中立。（翻攝畫面）

北市警察局16日上午舉行卸、新任局長交接典禮，由市長蔣萬安主持、警政署署長黃明昭監交。蔣萬安致詞時感謝卸任局長楊源明的付出與貢獻，期許新任局長張榮興為警政工作全力以赴，給予市民一個安全、幸福的城市。張榮興在會後表示，絕對沒有國民黨黨團質疑的跟監一事。交接典禮歷時30分鐘，結束後張榮興隨即率科室主管、分局長趕往市府參加治安會議。

張榮興表示，「我在此鄭重聲明，絕對沒有員警跟蹤立法委員的情形，可以經得起考驗」警察工作是行政中立、依法行政，絕對不會做出違反行政中立的事情，未來將會全力配合市府執行相關工作，「警察是國家的警察，沒有顏色之分」。

蔣萬安致詞時表示，治安與交通一直是警局的首要工作，全體同仁不遺餘力地投入下，台北市的治安、交通表現值得肯定，藉此感謝警察同仁與各義警、義交、民防團隊和志工朋友的付出與犧牲奉獻。自新冠病毒疫情爆發以來，各位同仁盡心盡力執行各項防疫工作，在此代表市民表達感謝。

黃明昭致詞時強調，採取作戰方式維護警紀，若警紀不彰，將對團隊造成很大的傷害。