晶圓代工龍頭台積電(2330)法說對2023年營運展望符合市場預期，獲10家外資按讚續挺，激勵近日股價盤堅向上。續13日上漲2.77％、站回500元關卡後，今（16）日開高上漲1.6％至508元，市值回升至13.17兆元，早盤維持約1％漲勢，拚站穩13兆元關卡。

台積電預期，2023年首季合併營收將介於167～175億美元，季減12.2～16.2％、年減0.4～4.9％，以中間值171億美元估算約季減14.2％。在假設新台幣兌美元平均匯率30.7元狀況下，毛利率預期介於53.5～55.5％、營益率介於41.5～43.5％，為近1年低點。

台積電總裁魏哲家表示，受產業庫存調整影響，預期台積電上半年美元計價營收將年減4～9％，但下半年將恢復年成長，全年美元計價營收仍將小幅成長、優於市場的小幅衰退。財務長黃仁昭表示，今年資本支出估落於於320～360億美元，研發費用估增加2成。

10家外資出具最新報告，認為台積電展望符合市場預期，均維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間介於550～700元不變，其中2家調升、3家調降目標價，調降目標價的主因為調降今明2年獲利預期，以及反應更高的稅率和研發費用影響。