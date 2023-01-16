【旅奇傳媒／日本部報導】疫情後日本各地方機場紛紛摩拳擦掌，等待重新直航日的到來。位於佐賀市川副町的九州佐賀國際機場，利用疫情期間改裝增設不少新設施，將原本只是做為航空交通接駁的據點，朝向打造成國旅玩樂購物休憩新名所的目標前進。

佐賀機場2樓的紀念品店「sagair」走圖書館文青風格。（圖／元氣佐賀提供）

首先，一樓的觀光案內所用佐賀產木材製成圓形櫃台，櫃子上擺放縣內20個市町村的觀光資料，櫃子下方則裝飾著該地區相對應的名產如有田燒、日本酒等，強化觀光推廣的形象。2樓的紀念品店「sagair」走圖書館文青風格，將佐賀物產無論陶瓷商品或茶類甜點網羅超過1000品項。3樓則改裝成Food Park，包括可以用餐的志乃餐廳、能享用輕食茶點的櫃台小店，與眾多自由座位區；同時去年更增設了以宇宙科學為主題的SPACE PARK，與JAXA合作展示各種宇宙知識等，免費入場。

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