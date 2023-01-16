不少人喜歡逛夜市吃美食，一名男網友表示，近日到北市寧夏夜市發現多了棚架，感覺變得很擁擠，他不滿地說，「改成這樣有夠難逛，直接轉身離開」，圖文曝光，不少網友認同他的說法，「感覺好悶熱」，但有知情人說，棚架是每年農曆年才會搭建，方便民眾雨天吃喝逛街外，攤商也不用忙著收攤。

原PO近日於臉書社團《爆廢公社二館》上傳2張照片指出，寧夏夜市搭起棚架，中央還有一根根用來支撐棚架的柱子，分流左右來往逛夜市的人潮，讓他抱怨，「寧夏夜市改成這樣，真的有夠難逛，直接轉身離開。」

一名男網友近日到北市寧夏夜市發現多了棚架。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文曝光，網友也紛紛留言，「顧看妹子還會撞到柱子」、「感覺會很悶熱」、「怎麼又變了」、「寧夏夜市平常就很多人了，還搭棚架？」、「路變好小的感覺」、「你可以不要去」、「不就搭了棚架，是影響你什麼？你身高300公分喔？」

另有不少知情人說，棚架只有農曆春節才會搭建，「每一年快過年都這樣啊！方便逛的民眾，就算下雨也能品嚐美食，也更體恤攤商不用收攤子啊」、「這是過年時間才這樣，不是永遠」、「那不是改，是為過年期間臨時搭建的」、「只有快過年才會這樣子啊」、「下雨就不用擔心被淋」、「是防下雨才這樣吧！上周才去，沒雨的時候沒有棚架」。