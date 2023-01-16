統計截至1月15日，大陸已有包含廣東、海南等28個省市自治區相繼召開地方兩會，綜合來看對今年GDP增速目標平均為6％。透過2023年各地設定的GDP目標，據《證券日報》引述7位首席經濟學家普遍認為，今年經濟將出現較明顯、全面、積極改善，GDP增速有望在5％以上，且更多由內需驅動，促消費、穩投資將成為主要發力點。

例如平安證券首席經濟學家鐘正生分析指出，2023年海外經濟衰退風險逐漸加大，通膨可能加速回落，美聯準會或由升息轉為降息，預計今年大陸實際GDP年增率將達到5％甚至更高；中信證券首席經濟學家明明也表示，各地把「穩增長」擺在更加突出位置，將有力支撐經濟趨穩複甦，預計有望實現5％以上的GDP增速。

觀察目前公佈的28個省市自治區當中，包含海南、重慶等地對今年GDP增速目標較2022年上調，其中海南設定9.5％排名第一；西藏以8％排名第二，江西和新疆以7％並列第三。

仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部主管龐溟表示，部分省份調高GDP增速目標，說明當前經濟運行保持恢復和回穩態勢。

但也看到天津、河北等18地GDP增速目標有所下調。對此，國金證券首席經濟學家趙偉認為，雖然多數省份下調2023年GDP目標，但並不意味對今年經濟發展持悲觀態度。他說，從過往經驗顯示，上海、北京GDP增速目標與全國目標較為接近，也能看到上海今年目標訂在5.5％以上。

談及下一階段穩經濟、促發展、強信心的發力點，龐溟認為，2023年經濟復甦關鍵仍在全力擴大社會有效需求，特別是國內需求，預計下階段的將以消費的基礎作用和投資關鍵作用為支持，穩定市場主體信心和居民部門預期。