針對觀音廠1月15日火警，台光電(2383)表示，火災對公司影響仍在評估中，公司將調度觀音二廠，三廠及新竹四廠的產能因應，受火災訊息影響，台光電今天盤中股價逆勢走跌。

台光電觀音廠於1月15日晚間9點45分發生火警，台光電表示，公司迅速安全撤離人員，並緊急通報消防單位進行救災動作，未造成任何人員傷亡，但起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定，公司有投保火險，將通知保險公司，待堪查結果進行相關理賠程序。

台光電表示，此次火災對公司營運影響亦尚在評估中，公司將調度觀音二廠，三廠及新竹四廠的產能因應。

由於目前處於淡季，客戶端仍在清庫存，市場預期，觀音廠火災對台光電影響在可控範圍內。

台光電2022年12月合併營收為27.16億元，月減10.26%，年減16.85%，為2021年2月以來單月新低，累計2022年第4季合併營收為88.88億元，季減10.07%，亦是2021年第1季以來單季新低，累計2022年合併營收為386.72億元，年增0.45%。

雖然終端市場清庫存可能延續到今年第1季末、第2季初，不過，隨著Intel及AMD兩大伺服器新平台產品拉貨啟動，市場預期，台光電營運有望在第1季落底。