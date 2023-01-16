瑞士銀行(UBS)董事長凱勒(Colm Kelleher)在日前出刊的媒體訪談中，指出強化美國業務的重要性，所以瑞銀也沒有興趣收購瑞士信貸(Credit Suisse)。此外，媒體報導傳出，瑞信將刪減歐洲的投資銀行1成的人力。

凱勒在訪談中說，他更關注的是瑞銀的本業成長，以及擴大美國業務，而不是收購。董事長說，希望加強在美國業務，首先必須使資產管理業務運作好，並在美國實現獲利率的改善，「美國的富人希望與像瑞銀這樣的銀行打交道」。

「瑞銀也不會擴大投資銀行的業務，瑞銀的附加價值主要在於對富人和超級富人的維護和管理業務」。

董事長進一步排除了收購瑞銀競爭對手的可能性，並說：「我們無意收購瑞士信貸」。

董事長在被《新蘇黎世報》(Neue Zuercher Zeitung)詢問到，在什麼情形下，收購瑞信是合情合理的，凱勒說：「總會有這樣的情境，但是沒有一個是令人信服的」。

凱勒也是瑞信的前董事長。據瑞士媒體報導，凱勒兩年前曾支持兩家銀行的合併，據了解，雙方在2020年上半進行了談判，但是相關討論談判最後告吹。而兩家銀行在事後都拒絕對合併事項提出評論。

凱勒說，瑞銀並沒有從瑞信的麻煩事件中獲益。凱勒指的是瑞信的富人客戶紛紛抽走資產，離開瑞信。他並說：「我們懷疑，資金外流最大一部分是流向了其它國際銀行」。

此外據金融時報引述知情人士的報導，瑞信正尋求在今年將歐洲的投資銀行人力裁減超過10%。