英國倫敦希斯羅機場（Heathrow Airport）上月發現一個含有鈾的貨物包裹，當局調查後，倫敦都會區警察局今天逮捕一名60多歲的涉案男子。
法新社報導，當局去年12月29日在這座世上數一數二繁忙的機場中，發現一個含有這種放射性物質的包裹。
英國警方根據反恐法，在英格蘭西北部切希爾（Cheshire）逮捕這名男子。此人稍後已獲保釋。
倫敦都會區警察局（Metropolitan Police）反恐指揮部（Counter Terrorism Command）指揮官史密斯（Richard Smith）表示：「我想說清楚，儘管展開這場逮捕行動，但根據我們目前所知，這起事件似乎未與對公眾的任何直接威脅有關。」
「在希斯羅機場一個包裹中偵測到極少量的鈾，顯然令人擔憂，但這顯示我們的合作夥伴為檢測此類物質採取的程序和檢查有效。」
史密斯說，調查正在進行中。
最先報導此事的英國小報「太陽報」（The Sun）指出，這個包裹來自巴基斯坦，隨著一架從阿曼（Oman）起飛的班機抵達希斯羅機場。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1120115
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